台股6月11日全體上市公司總市值為52兆6,612.52億元，較前周五（6月4日）總市值增加2,010.06億元，周增幅為0.38％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：IC設計股、快篩試劑股、宅經濟概念（網購+紙箱）、貨櫃航運股等，看本周台股指數區間為16,750-17,700點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美台恢復貿易談判機率增加，美國國務卿布林肯暗示恢復美台貿易投資談判。雖然任何協議都可能激怒中國，但美國考量台灣戰略地位加強美台關係，如「台美貿易及投資架構協定（TIFA）」代表美國新政府對台灣的堅定支持。

2.台幣匯率維持強勢，央行總裁楊金龍表示，主要國家都採取寬鬆貨幣政策推升股市，台灣則有4大原因：貨幣政策亦寬鬆、財政支出較少、外資對台灣GDP成長率樂觀、未見外資撤離，可見外資看好台灣基本面。

3.回檔量縮維持多頭格局，6月起指數回測月線呈現量縮為多頭架構特徵，放量收紅就有機會再向上挑戰；另6月起櫃買指數指數表現優於集中市場，也反應短線資金持續留在市場等待機會。