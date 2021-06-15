台股今年初開盤迄6月11日共104個交易日，集中市場總成交值為42兆5,429.81億元，日均值為4,090.67億元，股票成交量週轉率為104.61％。康和投顧預期本周指數將在17,000～17,500點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：晶圓代工股、IC設計股、封測股、汽車股、成衣股、ABF股、PCB材料股、記憶體股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國公布上周首次申請救濟金人數為37.6萬人，比前一周減少0.9萬人，再度創下2020年3 月14日疫情以來爆發以來新低。

2.台積電日前董事會調高季配息至2.75元，在通膨因素與債券殖利率上揚的環境下，現金殖利率走升的權值股有望受到市場更加青睞。

3.日本捐贈台灣的疫苗即將開打，未來台灣若能穩定疫苗來源，並能夠配合加速施打；不僅對疫情有幫助，投資人情緒也能較為安定。