在聯準會召開決策會議之前，投資人重返成長型股票，周一美股三大指數漲跌互見，標普500指數和那斯達克指數再創歷史新高，道瓊指數以小跌作收。

周一收盤，道瓊工業平均指數下跌85.85點或0.25%，為 34,393,75點。

受科技股帶動，標普500指數收漲0.18%，為4,255.15點，再創歷史新高。

以科技股為主的那斯達克綜合指數收漲0.74%，為14,174.14點，刷新4月26日創下的歷史高點。

因公債殖利率下滑，成長股和科技股再度獲得市場青睞。標普科技股指數漲幅最大，終場收漲1.04%，為2515.42點，距離4月26日創下的歷史收盤高點僅一步之遙。

上周五美國10年期公債殖利率跌破1.43%，並創下3個月新低。「女股神」Cathie Wood聚焦於顛覆性科技的ETF基金Ark Innovation上周報酬率達到6%。儘管美國10年期債息一度站回1.5%，但該基金周一仍上漲1.9%。

蘋果和網飛漲幅均超過2%，亞馬遜漲1.11%、微軟漲0.78%、臉書漲1.66%。

特斯拉執行長馬斯克周日表示，一旦確認礦工合理使用清淨能源，特斯拉將恢復比特幣交易。受此發言激勵，周一比特幣價格強勁反彈，並收復40,000美元大關。比特幣大戶特斯拉股價上漲近1.3%。

電動卡車新創公司Lordstown Motors股價暴跌18.8%，該公司宣布執行長Steve Burns和財務長Julio Rodriguez雙雙請辭。Lordstown日前提出警告，由於資金枯竭，明年公司恐無法維持營運。

受此消息打擊，準備與電動車製造商合併的特殊目的收購公司（SPAC）股價下挫。將與Lucid Motors合併的Churchill Capital Corp IV，以及宣布與電動巴士製造商Proterra合併的ArcLight Clean Transition Corp分別下跌4.1%和4.8%。

本周聯準會為期兩天的政策會議可能主導投資人的操作。儘管該央行料將不會採取任何行動，但其對利率、通膨和經濟的預測可能影響市場走勢。

《華爾街日報》周一報導，聯準會可能提高對升息的預期。該央行在上季的預測報告中指出，到2023年其基準利率都將保持在近零水準。

E-Trade Financial交易部門常務董事Chris Larkin表示，目前大盤溫和的表現非常符合歷史模式，尤其是6月份普遍淡靜的交易趨勢。隨著市場持續梳理聯準會可能採取的舉措和通膨隱憂，短期內這樣的走勢可能持續下去。

周三在聯準會發布政策聲明後，該央行總裁鮑爾將召開記者會說明。在近來通膨數據超出預期之際，市場人士將分析其言論，以尋找聯準會何時可能開始結束量化寬鬆（QE）措施的線索。

富豪避險基金經理人Paul Tudor Jones表示，本周聯準會的會議，可能是鮑爾職業生涯中最重要的一場會議，如果鮑爾在暗示縮減激勵上沒做好，就可能引爆風險資產的大舉拋售。

上周五標普500指數再創歷史新高，美股也開始出現資金回流至成長股的跡象。上周道瓊指數周線跌0.8%，但標普500指數周線上揚0.4%，為連續第三周收高。隨著科技股再度受到追捧，那斯達克指數表現亮眼，周線上漲近1.9%，為連續第四周收高。

今年以來，標普500指數已上漲13.1%，道瓊指數和那斯達克指數分別上漲12.7%和9.2%。