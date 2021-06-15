台灣中央銀行將於17日召開第二季理監事會，有鑑於5月中旬開始，本土COVID-19疫情確診個案數迅速竄升，全國進入疫情第3級警戒，休閒娛樂場所關門、餐飲業禁止內用，內需型服務業首當其衝。市場關注央行是否下修全年經濟成長率目標，以及寬鬆的貨幣政策是否會因應疫情再鬆綁？而美系外資出具最新台灣總經報告則認為，全球的金髮經濟（Goldilocks）並未因疫情而消失，利率正常化的時間，亞洲國家會領先美國FED，歐美國家疫苗施打普及率提高，有助於全球經濟復甦。預估台灣央行將在2022年2Q啟動升息循環！

根據主計總處4日公布最新經濟預測，上修2021年全年經濟成長率至5.46%，全球經濟成長動能增強、台灣出口暢旺以及投資強勁，是經濟成長破5%的關鍵；而美系外資則更樂觀預估，今年台灣的GDP可達6.6%，而明年為3%。

美系外資指出，明年第2季起，台灣央行將開始執行利率正常化，每次調升半碼（0.125%），連續2季調升。支持升息的觀點，主要是看好台灣的經濟成長動能，同時，央行為了減少流動性流入非生產性資產，央行也可能繼續採取宏觀審慎措施，緊縮不動產貸款成數 (LTV) 限制。

美系外資指出，除了台灣央行外，東南亞國家央行的升息預估時間包括：新加坡央行（MAS）最快在今年10月啟動升息結束零利率；韓國央行（BOK)，印度央行（RBI)，馬來西亞央行（BNM)，印尼央行（BI）等都將在2022年的第1季就啟動升息。

美系外資認為，本土疫情對企業獲利的衝擊只是暫時性，同時，政府政策支持，為企業和經濟成長提供支撐。有利的政策包括：一、6月3日行政院提出紓困4.0，金額2600億元（約2020年GDP的1.3%），預估730萬人受惠。行政院2600億元的追加預算編列，包含734億元的防治預算、個人紓困預算約1018億元、事業薪資跟營運補貼665億元、企業跟勞工貸款利息補貼等約183億元等。二、紓困振興特別預算總額上限至8400億元，後續還有1600億元可以擴充。三、央行日前將宣布將中小企業貸款計畫規模再擴大新台幣1000億元，並延長申請期限至2021年底。