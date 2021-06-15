美國疫苖研發公司諾瓦瓦克斯（Novavax）周一宣布，在美國和墨西哥近30,000人參與的第三期臨床試驗中，其研發的新冠疫苗證明是安全的，且整體有效性達到90.4%。

該公司表示，此款兩劑型疫苗在預防中度和重度疾病方面的有效性達到100%，對於某些變異株的有效性達到93%。該公司預計在第三季向美國食藥管理局（FDA）申請使用授權。

諾瓦瓦克斯研發部門總裁Gregory Glenn博士在新聞稿中表示，後期試驗證實NVX-CoV2373提供令人鼓舞的耐受性和安全性。這些數據顯示出一致性和高度的功效，並證實儘管病毒基因持續演化，此款疫苗仍具有預防新冠病毒的能力。

該公司表示，到第三季底產能可望達到每月1億劑，到今年第四季可望達到每月1.5億劑。

諾瓦瓦克斯周一盤前一度大漲逾9%，但終場收跌0.94%。

由於美國已備有大量疫苗，因此政府可能將諾瓦瓦克斯的疫苖捐贈給其他國家。

諾瓦瓦克斯執行長Stanley Erck表示，該公司在美國的疫苗供應可能被導向COVAX機制，以及疫情急升的印度等地。但由於研究人員發現抗體會在6到12個月後下降，諾瓦瓦克仍然看好美國龐大的加強劑市場。他在接受媒體訪問時表示：「很明顯的，我們需要一劑補強，之後可能是每年或每隔一段時間追加」。

該公司的第三期試驗共有29,960人參加，其中有77人確診感染新冠狀病毒，包括在安慰劑組中的63例，以及在接種兩劑疫苗組中的14例，因此估算該疫苗有效性達到90.4%。

該公司表示，此款疫苗具有良好的耐受性，最常見的副作用是疲勞、頭痛、肌肉疼痛和注射部位疼痛，而症狀持續的時間通常不超過兩三天。

此外，試驗中的所有染疫住院的案例均發生在安慰劑組。

該公司並表示，此款疫苗亦對某些變異病毒有效，包括首次在英國發現的Alpha變異株。

如果諾瓦瓦克斯的疫苗獲得美國食藥管理局授權，將成為繼輝瑞-BioNTech、莫德納（Moderna）和嬌生之後，第四款獲准在美國投入緊急使用的新冠肺炎疫苗。

惟在諾瓦瓦克斯發布新的試驗數據之際，美國聯邦官員表示，美國擁有的疫苖劑量，已經超過為所有美國人口完成接種所需的量。 根據美國疾病管制與預防中心彙編的數據，截至周日，美國已有超過1.73億人至少接種過一劑新冠疫苗。