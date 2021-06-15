品牌及代工業務雙成長，晶睿(3454)前5月合併營收為4.64億元，年成長12.2%，晶睿亦投資推動自動化生產，目前安裝調校、試產一切順利，晶睿預期，整條產線可提升40%的效率與產能。

儘管原物料供應緊張，晶睿通訊因品牌及代工雙成長，晶睿通訊5月合併營收入為5.21億元，月增11.15%，年成長12.2%，累計前5月合併營業收入為22.71億元，年減9.41%。

美國國防授權法案(NDAA)及中美貿易戰，讓過去幾年飽受大陸安控廠崛起競爭的安控產業出現轉機，供應鏈經過一年多從大陸移往台灣及韓國等地調整，訂單轉移效益讓安控產業需求自去年底見到反轉，晶睿通訊新產品也自去年底陸續導入，並於今年開始出貨。

就代工及品牌來看，目前晶睿代工有很多新舊客戶下單，品牌部分，由於攝影機因可選擇的晶片較多已量產，儲存設備NVR部分雖然可選擇晶片較少，但已找到替代非海思晶片可以開始量產，現在關鍵在缺料，如果紓解可以趕快量產。

展望下半年，晶睿總經理廖禎祺表示，公司藉著跟原廠的良好關係，努力避免料況受到影響，公司亦從尋求替代料和變更設計雙管齊下，希望在第3季能有效緩解缺料情形，如果物料瓶頸能夠解決，今年營運可望逐季成長，毛利率也將有所提升。

晶睿亦投資推動自動化生產，目前安裝調校、試產一切順利，預計6月開始正式量產，晶睿預期，整條產線可提升40%的效率與產能，公司也同步規劃在桃園廠導入第二套自動化測試產線，以滿足台灣製造的產能需求。