本土疫情爆發，疫苗嚴重短缺。國民黨立委賴士葆表示，根據外媒金融時報的分析，台灣防疫最大的破口就是指揮官陳時中，因為他拒絕廣篩、快篩，以及全台灣順時中的結果，陳時中固然做了很多錯誤的決策，但所有重大決策最後真正拍板的是閣揆蘇貞昌、蔡英文總統，若真要追究政治責任，誰最該負責？

賴士葆說，蔡英文在5月時宣布7月底要對全民施打國產疫苗，所以陳時中就列出國產疫苗的既定行程，6月底要申請緊急使用授權（EUA），8月底要每周對全民施打170萬劑；只是蔡英文說國產疫苗的緊急授權要依據國際科學標準審查，專家一再的指出所謂的國際標準就是要將國產疫苗做第三期試驗，證明安全性和防護力多少。

他指出，現在台灣拿不到國際的疫苗，急燥的要用WHO只在研究中尚未核准的免疫橋接方式推出國產疫苗，然而，目前國際核准的疫苗都有作第三期試驗，包括高端號稱疫苗研發技術同樣來自美國NIH的Novavax，唯獨國產高端疫苗不做第三期臨床試驗，這個重大的決策是要繼續順時中，還是逆蔡英文？或是蔡英文要修正她過去所說的？

他強調，更何況美國FDA 宣布，除了最後一支Novavax 疫苗可以採用緊急授權機制外，以後將不再發布EUA 給任何一家開發中的疫苗，高端聯亞將面臨無法取得美國FDA 認證EUA，如此一來將無法與國際接軌，除非他們繼續做第三期的試驗。

賴士葆表示，根據外媒報導，全世界現在疫情非常慘重的印度，其政府高層原來也是極力推動要打自己研發的疫苗，後來發現保護力不足及人民信心不夠，最後還是要透過美國的幫助向輝瑞買5000萬劑的BNT疫苗，不知道這樣的訊息能給頑梗的蔡政府什麼啟示？