台股加權指數15日開在17,279.70點，權王台積電（2330）開在607元，雙雙上漲，航運三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）股價急拉向上，股價紛紛創高，帶動大盤指數噴出，早盤漲幅逾百點。

市場期待貨幣政策有望續寬鬆、公債殖利率保持低檔，加上比特幣重返4萬美元，使得那斯達克指數、標準普爾500指數在聯準會發布貨幣政策決策前刷新歷史收盤高，由科技類股領軍走揚。

道瓊工業平均指數6月14日終場下跌0.25％（85.85點）、收34,393.75點。那斯達克指數上漲0.74％（104.72點）、收14,174.14點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.41％（45.28點）、收3,255.34點

群益投顧指出，本周月線將與季線黃金交叉，下檔季線有強勁支撐，台積電重返600元，17日除息走勢，攸關電子股人氣，指數將挑戰前高17,311點。萬海處置結束首日，貨櫃航運可望再聚集人氣，此外，關注美國聯準會利率決策會議及台指期結算等短期變數。

群益投顧預估電子、傳產各有表現空間，留意5月營收創高股，選股不選市積極操作。指數區間在17,000～17,500點之間。