今(15)日是端午連假過後首個上班日，銀行紓困相關的業務也在今天開始接受申請，但卻有網友指出，今日9點開放申請後，各大銀行的紓困專區全面卡死，這讓許多對於紓困貸款有需求的民眾相當崩潰，直呼網站根本進不去，「不要跟我搶這一線生機啊！」

受新冠肺炎疫情衝擊，勞動部今年續辦勞工紓困貸款今日開放申請，共有35家銀行合作承辦，其中24家銀行提供線上申請，每人貸款額度最高新台幣10萬元，開放50萬個名額進行申請。

但有網友指出，9點一到，各大銀行網站的紓困專區紛紛被擠爆，在PTT引發討論，傻眼表示「中信網銀進不去」、「玉山的也爆了」、「中信掛了」、「第一也爆了」、「土銀也掛」、「國泰也是」、「一堆跟本不符條件的也硬要上，把網站搞炸了」、「卡死＋1」、「不要跟我搶啦」。

紓困網站被擠爆，讓網友相當崩潰，表示大家都因為疫情快要死了，這是最後生機，所以大家都在搶，並呼籲政府應該要正視民眾在這次疫情的困難，再將擴大紓困名額，「拜託再多50萬個可以嗎？我真的很需要這筆錢。」