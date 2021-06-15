端午節有包粽子、立蛋、掛艾草、戴香包等習俗，許多民眾都應景立蛋，Youtuber蕾菈（Lyla）也在昨（14日）曬出立蛋照和影片，身穿細肩帶小背心的蕾菈，火辣趴在地板上立蛋，首次立蛋的蕾菈超開心，不過網全把焦點放在蕾菈呼之欲出的美胸上，性感指數爆表。

每年端午節大家都會在中午立蛋應景，蕾菈昨晚則發文表示：「湯母說過中午了立不了蛋，我直接給他立了兩顆」，第一次立蛋的蕾菈，興奮直呼：「好像小朋友 立起來有夠開心」。

影片中，蕾菈趴在地板上立蛋，她表情認真地調整雞蛋角度，不過網友都把焦點放在蕾菈的美胸上，身穿細肩帶短版小背心的蕾菈，傲人雙峰快彈出，而蕾菈一起身還露出白嫩小蠻腰，火辣身材曲線讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛驚呼：「我完全沒在看蛋」、「四顆蛋」、「這視角...真是邪惡啊」、「穿這樣太辣了」，還釣出蕾菈表示，那是她的居家服。

蕾菈談話風格直率、身材曲線火辣，擁有阿拉伯與台灣血統的蕾菈，還擁有一張神似歌手鄧紫棋的臉蛋，而不吝嗇展現自己身材的蕾菈，以好身材引發轟動已非首次，蕾菈日前就在網上曬出寫真舊照，她辣穿黑色Bra和小褲褲趴地入鏡，尺度實在太狂野，拍照的邪惡視角不只讓蕾菈的美背全都露，蕾菈的蜜桃翹臀曲線更是被看光，辣照性感指數破表。