機車與自行車一向為國人重要之通勤代步工具，我國機車及其零件業近年來除104年因來自日本的輕型機車訂單減少及107年燃油機車因上年換車潮基期較高呈現年減外，產值多呈逐年增加趨勢，2019及2020年更是連續兩年創新高，2012年至2020年平均每年成長5.2％；2021年1至3月延續燃料機車新車款熱銷及電動自行車外銷熱絡，產值356億元，年增16.0％。

經濟部表示，燃油機車占比最高，電動自行車成長快速，因整車廠技術之自主能力較高，加上有各自衛星體系之零組件供應商，為機車及其零件業之主要產品。受惠政府持續推動老舊車輛淘汰補助措施，2017年產值570億元，為歷年新高，占比近5成，年增10.4％，但受電動機車積極搶市壓縮燃油機車成長空間，2018年及2019年產值連續下滑，2020年則受惠七期燃油車購車及ABS/CBS煞車系統補助，產值回升至568億元，年增24.7％。2021年1至3月續增27.8％，為機車及其零件製造業產值成長主要貢獻來源。

迎合節能減碳潮流，且兼具省力、輕便及免駕照等優勢，在通勤需求及運動風潮的助攻下，近年電動自行車產值快速成長，加上108年起歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅，加速我國廠商佈局歐洲市場的動力，致108年產值攀升至231億元，年增達111.0％，2020年更因COVID-19疫情改變歐美通勤習慣，即使在零件缺料影響部分生產下，產值245億元仍創新高，續增6.1％。2021年1至3月續增29.8％，為機車及其零件製造業產值增幅最大者。

因政府環保政策推動，多家業者齊頭並進，建置完整的產業鏈，加上電池技術不斷進步，近年不管在價格和性能方面都逐漸拉近與燃油機車之差距，產值自2012年5億元快速成長至2019年達到高峰122億元，平均年增59.0％，惟2020年因國際油價滑落，加上購車補助減少，產值降為67億元，年減45.3％；2021年1至3月續減60.8％。

在機車零件部分，主要包含機車專用之汽缸、輪圈、離合器等零配件，以及機車及電動自行車電力系統，我國廠商以生產燃油機車之零配件為主。2017年因燃油機車換車潮帶動零配件增產，產值達470億元，創歷年新高，占比41％，年增6.0％，之後隨燃油機車需求趨弱及來自美洲及中國大陸訂單減少，致2019年產值降至412億元，為2012年以來新低，年減5.6％，2020年則因下半年國內外車市熱絡，產值444億元，年增7.8％；2021年1至3月續增11.2％。

據財政部關務署出口資料顯示，我國機車及其零件業2020年出口值為19.6億美元，年增5.7％。若從主要產品觀察，向以機車零件為最大宗，2018年以前占比逾5成，惟隨電動自行車外銷歐美市場快速成長，加上多屬高單價產品，致出口值逐年攀升，自2019年起躍居最大出口產品，2020年出口值9.9億美元，占逾5成，機車零件7.3億美元，占比下降至37.3％居次。若以主要出口國觀察，2013年以前以日本為主要出口市場，惟隨對燃油機車需求漸減，2014至2018年美國超越日本成為最大出口國，近年荷蘭因對電動自行車需求日增，2019年起躍升為我國機車及其零件業最大出口國，2020年對荷蘭出口4.8億美元，占比24.5％，年增29.8％，美國退居第二，占比20.7％，以機車零件為主要出口產品。