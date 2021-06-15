蘇打綠主唱吳青峰在與恩師林暐哲解約後，還公開演唱自己的歌，因而挨告違反著作權法，遭到起訴。台北地院審理期間，青峰曾淚灑法庭，強調詞曲都是他創作的，自己是被搶創作，合議庭審結，15日判青峰及他的公司均無罪。。

檢方指控，青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲著作權屬林所有，授權區域為全世界，若要終止契約，須在合約期滿3個月前書面表示反對，否則自動延長1年，雙方自2015年起均為自動續約。

青峰2018年10月26日以存證信函告知不再續約，但依合約規定，須在2018年9月提出才有效，因此合約早就自動延長1年，青峰2019年4月至9月卻擅自演出、重製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並7次參加公開演出、5次出版數位專輯。

上月11日師徒2人在法庭上對質，林暐哲說，這兩年來他因提起訴訟壓力大，但不後悔，請法官還公道；青峰則說，林是惡意中傷，搶他創作，希望法官明察，不希望再有創作者受到跟他一樣的經歷。

林暐哲另告民事訴訟求償500萬元，智慧財產法院認為雙方已合意解約，一審、二審均判林敗訴，林原本打算再上訴到三審，但因未於限期內提出上訴理由，且未繳納8萬0250元上訴裁判費，智財法院因此裁定駁回上訴。