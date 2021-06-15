藝人賈永婕3日內為台灣募得300餘台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），獲各界讚賞。國民黨立委葉毓蘭指出，去年2月24日立法院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，第七條給指揮官在防疫時擁有堪比總統的權力，但現在連買HFNC都不如民間，顯見政府的無能。對此，網友則認為，該去查查幾千億預算都花到哪了。

葉毓蘭昨日（14）在臉書發文表示，賈永婕的壯舉在短短三天之內完成，13日HFNC已配送到各地的醫院；當天下午陳時中在例行記者會上則說，指揮中心先前採購的500台「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），已經有200台到貨，這段話，晚上總統蔡英文的臉書上也是原文照錄。

葉毓蘭指出，類似的問題也出現在這一個月許多重症者，在醫院等不到瑞德西韋抗病毒的特效藥，或中研院院士陳培哲院士口中可減少5成死亡率的單株抗體藥物。直到6月11日指揮中心新聞稿才看到説要採購1000劑，但我們目前重症病例就已經超過2000名。

對此，葉毓蘭質疑，去年2月24日立法院通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，第七條給指揮官幾乎和總統一樣的權力：「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」故指揮中心可在去年疫情開始，把所有的口罩廠商徵召組成口罩國家隊，但現在連買個HFNC的救命神器都沒民間快，這樣的行政效率難道不能批評與監督？

文章一出，獲得超過2300個讚，迴響熱烈。網友紛紛回應：「快查預算」、「所以幾千億預算都花哪了？」「政府總是晚了」、「為什麼政府不買，還要由藝人發動捐贈」、「政府與指揮中心有何用，永遠比民間慢，一年半前還敢說超前部署，國際大笑話」、「『蔡英文的國家機器』不如『賈永婕的救命神器』」、「現在要開始探討，阿中買的一台多少錢？若買得比賈永婕的貴，就有鬼了⋯⋯」