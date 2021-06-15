新北市獲配8.3萬劑日本捐贈AZ疫苗，今(15)日起首波供85歲以上長者優先造冊施打， 新北市長侯友宜宣布啟動採分區、分里、分時段輪流接種疫苗，首波由85歲以上長者優先造冊開放施打，新北市各區公所於12日中午於各公所官網、臉書公開接種通知，全市擬設立276個施打點，民眾施打疫苗須攜帶身分證、健保卡及印章。

疫苗接種首日人潮踴躍，林口警維安也為民服務。(戴志揚翻攝)

疫苗接種首日人潮踴躍，林口警維安也為民服務。(戴志揚翻攝)

疫苗開打，為免民眾爭先恐後或因名冊未列造成紛爭造、未保持安全社交距離等現象，林口警分局嚴陣以待，分別於泰山區及林口區疫苗接種站編排警力維持秩序。

其中位於泰山高中體育館的疫苗接種站，一早就看到很多年逾85歲以上的長輩也排起了隊，秩序井然逐一唱號施打，期間有些老人家行動不便，只看到維安的員警與義交都能上前攙扶，主動協助，構成了最美的風景。

林口警分局長陳保安呼籲民眾疫苗接種採分區、分里、分時段輪流接種，民眾前往疫苗接種站之前，可先電詢當地衛生所，以免到場落空又增添染疫風險，另外我們的員警在場除了維持秩序、交通疏導外，對於行動不便的長者，也會主動予以協助，期能順利圓滿完成這次疫苗接種的重要防疫工作。