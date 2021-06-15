在台灣祕探「趕工」下，《2021米其林指南 台北／台中》評鑑工作已告一段落。（圖／本報資料照片）

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，重擊觀光餐旅業，也繼去年之後再度打亂了米其林組織發行《2021米其林指南 台北／台中》的節奏。據了解，因疫情嚴峻、國門不開，外籍米其林祕探完全沒有辦法來台，訪察與評鑑餐廳的進度嚴重落後，但卻在台灣在地祕探「趕進度」下已告一段落，台灣新版米其林指南並將在摘星餐廳名單確定後進入編輯印刷階段，只是，

《2021米其林指南 台北／台中》頒獎與摘星餐廳榜單公布時間亦從原本即定的5月延到7月21日，如今再因防疫三級警戒，可能或再往後延。

據了解，米其林有考慮照「亞洲50大餐廳」作法，舉辦「線上發布會」，但因線上發布會的聲量與影響力不及實體，所以目前仍未做成定論，因此《2021米其林指南 台北／台中》的發布會確切時間與將採何種型式，目前尚無具體結論。而本次新版台灣米其林受飯店餐飲業界關注的其實不獨是「發布時間」與「誰能摘星」，業界更關心與好奇的是，疫情期間祕探如何作業？以及在疫情干擾餐廳營運下，米其林祕探如何維持評鑑作業的公平客觀性。

「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》係於去（2020)年8月24日於台中國家歌劇院「放榜」，當時，現場採實名制、包括工作人員與採訪媒體所有人戴罩，《米其林指南》國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）透過螢幕跨國連線致詞。考慮到聲量、能見度等媒體效應，主辦單位早早決定今年回到台北舉辦摘星餐廳媒體發布會，且因去年下半開始國內疫情穩定受控，發布會時間本訂在5月中，不過計畫趕不上變化，台灣本土疫情持續升溫，不斷打亂了第四版台灣版米其林指南的評鑑、出版與發布會的作業進度。

受疫情影響，《2021米其林指南 台北／台中》的評鑑過程較2020年更加鞎辛，因先後爆發部桃事件、華航諾富特事件，國門未開，外籍密探完全無法來台評鑑，所以2021年台灣新版米其指南，全由台灣在地評鑑員調查評分，而為了「趕進度」順利出版，據悉相關評鑑作業已告一段落。

據了解，志在摘星或被米其林推薦入書的台北與台中餐廳，自去年下半開始即積極「備戰」，甚至不敢更新菜單，就怕新菜準備不周，無法維持米其林要求的「一致性」。今年第一季前，不少餐廳並接獲米其林通知繳交餐廳與主廚相關基本資料。雖然，很多餐廳表示，防疫期間「完全沒感覺到有祕探來過」，但按慣例推估，此意味出版與放榜時間會落在5月。不過，疫情完全打亂米其林布局，主辦單位決定延至7月21日，如今則因防疫升至三級警戒，計畫可能又有變化。