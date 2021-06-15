勞工紓困貸款今日上路，由於今年主攻線上申請，據了解，各大行庫擔心系統屆時承載量的問題，已展開「頻寬大作戰」，避免屆時頻寬不足阻礙流量，造成網路壅塞甚至當機，在各大行庫加碼頻寬從3倍至10倍不等之後，每家行庫同時間的線上容納人次將達數千人，將是平日尖峰時段的好幾倍。

各大行庫估算，線上申請前台作業大致3至5分鐘可完成，但臨櫃申請由於要人工填寫等，所以大概等花10至12分鐘。

今年為了防疫，不論是線上或是臨櫃，勞動部、金管會、財政部都希望勞工紓困舊貸戶儘量向原銀行申請。根據相關單位內部統計結果顯示，去年勞工紓困貸款以中信銀23.9萬戶居冠且遙遙領先其他銀行，另外第2至5名分別為一銀、土銀、台銀、合庫，去年分別承作8.5萬、8.1萬、6.8萬、6.6萬戶，儘管今年有年所得額不得高於50萬的限制，但銀行業者估計申請名額仍供不應求，尤其是公股銀行，不論線上或臨櫃作業都同步進入高度備戰狀態。

對此華銀指出，為了降低網路塞車，銀行的資訊部門已經將相關的頻寬放大6倍以上，彰銀則指出，透過即時放大頻寬及網路快取機制，將可容納平日10倍以上的頻寬，一銀則把頻寬放大為平日常尖峰時段的3倍以上，同時擴大主機的量能；合庫則指出，由於分行家數270家，原本就較其他行庫多出70、80家，因此頻寬也相對較大，這次將把頻寬放大為平日尖峰時段的4倍，以力求申請時線上流量暢通。

除了大幅加碼頻寬為平日的數倍之外，大型行庫對於向信保基金的送保資料，屆時會否因為所有銀行業者都在同一時間匯送資料而造成系統大塞，甚至當機等問題，也嚴加防範。對此有行庫主管指出，去年是一件一件送保，這一次信保基金已經可以讓各銀行批次送保，所以應該可以發揮疏散效果。