本土疫情嚴峻，女星賈永婕號召企業界、演藝圈朋友募得300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），讓網友大讚「效率比政府高」，律師林智群得知後轉發對方貼文，並大讚「最近一個月聽到最棒的事情」，但文末一句「大S學著點」，卻惹怒網友要他道歉。

賈永婕短短數日火速募集到300多台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），被網友封「抗疫女神」，對此，律師林智群大讚賈永婕「人美心美，向她致上最高敬意」，並強調：「還是有很多人願意幫台灣作一點事情，而不是謾罵」，接著點名「大S學著點」，立刻遭到網友嘲諷：「讚美人是好事，但最後還不忘酸人,徹底打回原形」、「小s有捐、黑人范范有捐，要比財力你們這些醫師律師不輸吧，怎麼沒看到你們號召？」要求他為此事道歉。

對此，林智群昨（14日）發文反擊，他表示大S沒捐，一堆人卻拿小s捐器材的新聞要他道歉，為此覺得莫名其妙，接著反嗆：「如果他們可以接受『姐姐離婚等於妹妹離婚』這個觀念，我們再來談。」文末更不忘強調：「感謝小s的善心」。

此外提到有網紅嗆聲：「大Ｓ有捐錢買救護車，要他出來打球」，讓他反嗆：「有捐錢就可以亂罵人嗎？這是贖罪券？還是罵人券？你是這樣教小孩的嗎？反正只要捐錢，就可以罵蔡大屠殺？你這個價值觀真驚人！」

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