端午長假後首日，台股大盤跟隨國際股市走多，期現貨牽手搶進17300關，台積電(2330)除息在即，昨夜ADR大漲2.32%，今日股價開高為607元，提振半導體族群士氣，功不可沒，相關概念股光罩(2338)、宏塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、家登(3680)、帆宣(6196)、昇陽半(8028)等也紛紛跟上腳步向多方靠攏。

台積電去年Q4每股配息2.5元，將於6月17日除息、7月15日發放，而日前已宣布今年首季配息將加碼至2.75元，吸引外資連兩日買超計22394張，助攻其股價於11日收在602元，為睽違29個交易日後，再次登上600關，今日股價開607元後續漲至609元，為除息行情鋪紅毯。

創意法說明日登場，今早股價開高在392元，隨後快攻衝上405元，拚回400關。創意前5月合併營收54.07億元，年增4.4％，首季營運為歷年最旺，EPS達2.3元。創意預期，今年營收與獲利將呈現雙成長，且獲利增幅可望超車營收，其中，5G網通相關業務占業績比重今年拚達二成，而AI相關業務今年估增至17％左右。

目前國內疫情嚴峻，多家電子業也相繼淪陷，半導體業者表示，台灣去年成功防堵疫情，但近期疫情延燒，讓原本就已經相當吃緊的半導體供應鏈再增添變數，而身為全球半導體生產重鎮，若台灣疫情無法有效控制，晶片缺貨情況勢必加劇，進而影響全世界的智慧手機及電腦等各種電子產品生產，應審慎應對。

另一方面，資策會產業情報研究所(MIC)日前預估，今年全球半導體市場規模成長10.9％，達到4,883億美元，2022年成長率再增至12.7％，若以目前供需發展推估，2022年成長率應還有上修空間，後市缺貨價漲趨勢幾乎已成產業共識。