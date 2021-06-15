新北市一名7旬張姓男子雇用印尼籍女移工，讓其照顧已年逾90歲的母親，不料，張男卻不顧看護的意願，強行發生兩次性行為，不管看護吼叫，「不要、好了啦」等語。新北地院考量雙方已和解， 依強制性交等2罪，應執行2年，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，2020年3月28日上午，張男將看護強拉至房間內，以體格優勢強行將其推倒在床上並退去其褲子，過程中看護死命地掙扎，且高喊「我不要」，強烈表達不願發生性關係，但張男仍強行性交得逞一次。

事隔短短一周，同年4月4日上午張男再度小頭慾望難耐，以相同手法強行將看護壓在床上，脫光其褲子，無視其高喊，「不要、好了啦、不要」等，強行發生性交一次。

張男在偵查階段否認犯行，還辯稱說，「這些都是看護在胡扯，沒有這種事」，但在法院審理時，張男改口認罪，也與看護達成和解，並賠償損失，同時獲取原諒。

新北地院法官判定，張男無法控制自身情慾，短於思考而行為失控，但考量其並無前科，而看護也替其請求輕量刑，酌情後，認定暫緩執行刑責較為適當，最終依強制性交等2罪，均處1年8月徒刑，應執行2年。緩刑4年，期間交付保護管束，另須接受12小時法治教育課程。可上訴。