有聽過知名歌曲《帥到分手》，但「帥到退租」可少見了；1名房東日前遭1名女子退租預定的房屋，理由竟是「男友認為房東長太帥，沒有安全感」，希望能退還訂金2千元；該房東無奈且傻眼，直說「這種理由我真的也是醉了」；其他網友則笑說「馬上點開原PO的大頭照」、「原PO應該要回『可是妳很安全』」。

1名房東在臉書「爆怨2公社」發文表示，日前1名女子來看租屋，並順利繳出訂金，約定好交房租的日期後，該女子卻突然傳訊息說要臨時取消，並希望他能退還訂金，他詢問原因後，女子表示是她的男友有些意見，認為該租屋處不夠安全，原PO則說租屋有3個管理員常駐、2道門禁，安全應不是問題。

1名房東日前遭1名女子退租預定的租屋，理由竟是「男友認為房東長太帥，沒有安全感」，希望能退還訂金2千元。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

1名房東日前遭1名女子退租預定的租屋，理由竟是「男友認為房東長太帥，沒有安全感」，希望能退還訂金2千元。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女子之後才坦承其實退租主因不是安全疑慮，她說「因為他（男友）覺得你長得有點好看，他會沒安全感」，原PO看到這原因頓時傻眼，女子則繼續解釋男友真的相當沒安全感，希望原PO能體諒、退還訂金2000元；原PO說先前推掉2個租客，如今卻遇到誇張的理由退租，讓他相當無奈，但最後仍退回訂金。

許多網友則留言笑說，「樓主的個人檔案今天一定被看了幾百萬次」、「我聽過帥到分手，沒聽過帥到退錢」、「這故事是不是告訴我們、以後退租、誇房東說好看就可以退押金？」「這理由無法拒絕哈哈」、「有誰跟我一樣第一時間先點開原PO大頭照」、「原PO應該要直接回對方『可是妳很安全』然後不退訂金」。