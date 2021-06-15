桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

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桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園高齡接種疫苗15日上路，首波針對88歲以上長者在全桃園25校開打，校方貼心長者，租冷氣、放輕音樂、打完還在手上貼時間貼紙，讓長輩知道何時能離開，桃園市長鄭文燦視察，強調要精準接種、友善接種、安全接種，讚出席踴躍，預估施打率超過6成，若錯過3天的長輩，會另外安排到衛生所接種。

「我們採取的是免預約、免排隊、分組施打，不只是一定打的到，更希望能友善施打！」鄭文燦一早視察高齡接種時表示，開打第一天是針對88歲以上長者，因年紀比較大，有的坐輪椅、有的要家人攙扶，因此他特別看重接種的友善度、精準度、跟安全度，許多長者們拿接種通知單都覺得像拿投票通知單，資訊完整、簡單、明瞭，「跟投票一樣，按照時間報到即可！」

鄭文燦提到桃園有很多友善措施，像是「友善接送」開放路邊和學校停車，減少長者走路時間、讓家人可以輕鬆陪同，還有防疫計程車跟復康巴士支援接送服務，現場也播放輕音樂，讓長者可以舒緩心情，有的學校冷氣不足，也立刻租賃冷氣。

因施打完要休息30分鐘，桃園也貼心在每一個長者手上貼上小貼紙，註明幾點可以離開，長輩們一看就知道要休息多久，希望長者能在家人陪伴下，心情放輕鬆。

鄭文燦說，25個學校接種站，不但學校團隊組織服務小組，各個站也都有一個醫院或衛生所負責，接種前有醫師會醫療詢問，包括疾病史、用藥史、身體的狀況，確保接種的長者可以得到最大的照顧，萬一打疫苗後有任何不良反應，醫生跟護理人員也都可以立刻處理，護理站有醫療床、救護車也隨時待命。

不過現場也有一些突發狀況，鄭文燦也指示衛生局協調小組直接認定，像有一對老夫妻，爺爺奶奶因年齡一個是第一天88歲以上、一個是第三天81歲以上，2個同時一起來，市府開放讓兩個一起同時打，鄭文燦強調他們都是合格名單，可以保有一點彈性，也有的忘了帶身分證，因健保卡雲端可以註記，確定是合格名單，只要有健保卡還是開放讓長者直接施打，不用再跑一趟，務必把每一個細節照顧好。

鄭文燦預估出席率有6成到6成5，萬一這三天因為身體因素或者是用藥因素等，不能夠接種，市府會另外安排時段，讓錯過的長者到衛生所接種。他再度強調，居住在桃園，戶籍在別縣市的長者，由里長、里幹事確認居住事實後簽名，減少跨區的移動，就近接種，但不鼓勵沒有住在桃園者跨區施打。

「一個接種站是集合一個團隊的力量！」鄭文燦說，桃園25個分齡分組的學校接種站3天就定位，他謝謝衛生局、教育局團隊立刻執行編組，謝謝每個支援的醫院跟衛生所，謝謝桃園區公所組織區公所團隊跟區里系統，現場有什麼問題可以立刻處理，也謝謝後備指揮部動員後備軍人來協助民眾的服務。