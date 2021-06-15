日本124萬劑AZ疫苗分配問題引發外界不滿，衛福部長陳時中13日宣布，將針對高風險與中高風險熱區做疫苗加配，高風險地區為台北市及新北市，將增加疫苗配比10%。無黨籍立委林昶佐認為，台北市長柯文哲應將這些多配給的疫苗，優先給萬華。對此，名嘴「宅神」朱學恒以6題「Q＆A」狠嗆林昶佐，決定發放疫苗數量的人是衛福部長陳時中，結果林昶佐卻是呼籲台北市長柯文哲，「萬華人到底倒了什麼楣該問誰？萬華的立委林昶佐」。

林昶佐13日在臉書發文表示，他多次跟陳時中溝通，討論北市的疫情發展，也與CDC持續討論疫苗配給優先順序的規劃，要求受創慘重的高風險熱區應更受重視。當指揮中心13日在記者會上宣布，日本疫苗第二批分配的原則，將「增加高風險熱區分配」，雙北將多獲得10％的疫苗時，他感謝指揮中心，體恤雙北疫情的嚴重性增加配給。

林昶佐稱，由於縣市內熱區的疫苗配給由地方政府主責，他呼籲柯文哲，應將為了熱區多配給的疫苗，優先給萬華，包括萬華75歲以上的長者、社福機構人員、長照受照顧者與洗腎患者等其他萬華的公費接種對象。

對於林昶佐的呼籲，朱學恒昨（14日）在臉書上，以「Q&A」形式在臉書發文反嗆：「讓病毒進來台灣擴散的是誰？中央的3＋11政策；污名化萬華的是誰？衛福部的石崇良；決定發放疫苗數量的是誰？衛福部的陳時中；萬華的林昶佐以為要多發疫苗要跟誰講？台北市長柯文哲；沒當兵這幾天啥也沒做，在家裡練出腹肌，還打完疫苗的是誰？萬華的立委林昶佐；萬華人到底倒了什麼楣該問誰？萬華的立委林昶佐」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「不積極為選區民眾争取疫苗，只會在那裡為蔡政府護航，真是善盡側翼的功能」、「萬華優先所以是要特權嗎？萬華被污名化時候都沒看你這麼積極」、「林昶佐這種話你應該講給中央聽，既然你也認同熱區應該應該先給疫苗，那上禮拜高雄也分到跟雙北差不多的數量，怎麼沒見到你出聲」。