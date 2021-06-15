命中注定不能偷吃！桃園一名人夫去年8月14日開大貨車載小三，開到國道2號大湳交流道為了低頭撿手機，發生翻車事故，造成出口匝道阻塞長達4公里，外遇情事因而意外曝光；後來又與小三到摩鐵大戰3小時，2人戰完出來又被妻子的友人遇到，正宮憤而提告求償20萬元，法官審理後判決2人應連帶賠償15萬元。

據了解，31歲林姓人夫是大貨車駕駛，與小他10歲的許姓女子是同事，2人後來發展出婚外情，林男去年8月14日載小三去工作的路上，在國道2號大湳交流道發生翻車事故，在警局製作筆錄時，被趕來的妻子發現車上載了一名年輕女子，懷疑2人關係不單純。警方後來又在貨車上找到一張署名許女小名的小卡片，上面寫著「「親愛的老林、2020.08.25是我們第一個情人節」等語，正宮於是認定2人偷情。

但林男對妻子辯稱，卡片上寫的「老林」是公司另一位同事，不是自己，就在正宮苦無丈夫偷情證據之際，卻突然收到友人傳來丈夫與許女一起從旅館走出來的照片，並寫道：「路過剛好看到他們出來，女的在外面等，男的在櫃台結帳還鑰匙，然後就一起散步離開」。

面對妻子的質問，林男則辯稱，到旅館是為了還許女錢。許女則辯稱，因為林男欠人錢，當時想不開要別人安慰，但顧慮林男已婚，自己單身女在外深聊會引人誤會，才轉到商務旅館內安慰、同時休息3小時。

正宮氣炸表示，林男結婚4年就不願付家用，還趁她出門不在家，帶許女回家翻雲覆雨，甚至一起去兩天一夜遊，還以老公、老婆相稱，氣得她要求賠償20萬元。

法官根據林妻提出的證據，證明林男車禍後對僱主談及都是「我帶女朋友是我的錯」，並未避諱他人知道兩人是親密情侶，因而認定兩人確實發展婚外情，侵害林妻配偶權，判決須連帶給付15萬元。可上訴。