台灣疫情爆發，疫苗淪為口水戰。亞東紀念醫院心臟血管中心加護病房專責主治醫師林丕基表示，遵循著過去知識和經驗發展出來的指引做事，沒有人知道這些指引是不是對的，呼籲民眾別整天在網路開酸，新冠病毒不斷突變，「我們還可以承受多少次因為沒有疫苗造成的經濟損失跟社會撕裂？」

林丕基昨（14）日於個人臉書發表看法，醫界現階段遵循的最高原則就是實證醫學，各項疾病的治療幾乎都有指引，如果人人都謹遵指引行事，指引應該萬年不變，「為什麼指引會被修改？」他舉了過去當實習醫師的例子說明，當時心衰竭指引明確寫著「乙型阻斷劑對心衰竭的病人有害，是禁忌」，沒幾年後他成為總醫師時，指引卻變成「乙型阻斷劑必須使用在心衰竭的病人」，這是否代表當實習醫師的我害了病人？

林丕基認為，疫情就是同樣的狀況，我們剛好陷在其中，依照過去知識和經驗發展出的指引做事，沒有人知道是不是對的？何時會被修改甚至推翻，現在以為正確的做法，過幾年後會不會發現完全是在害人？

林丕基表示，疫苗形同國防產業，監督是一定要的，但請提升高度跟視野，認為酸民整天只會開酸完全無濟於事，且病毒會一再突變，「我們還可以承受多少次，因為沒有疫苗造成的經濟損失跟社會撕裂？」

林丕基說，如果你可以宅在家半年以上經濟仍不予匱乏，心中煩惱的是能不能打到放心出國玩的疫苗，「那恭喜你，你的經濟免疫力很強」，但很多人他們的煩惱是下一餐在哪裡，根據美國統計，因為疫情而停業的商家達40%，「我真的不希望一樣的事情發生在台灣」，呼籲大家多點同理心、多點包容，大家一起加油。

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