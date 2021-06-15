人人都期盼在事業上一帆風順、好運連連，在接下來3個月會有哪些生肖最幸運呢？搜狐網命理專欄分享，生肖牛、豬、蛇在6～8月期間將會迎來大運，貴人運旺盛，財運也會跟著飆漲，時機一來必定能富貴不斷。

▍1.生肖牛

生肖牛的人屬相五行屬土，其中在1997年生的屬牛人，納音為「澗下水」，通常稱為水牛，在步入6月中旬時，有機會得到1962年生的「金虎」相助，形成「寅金生醜水」相生局，屆時將好運連連進家門，財運旺盛萬事興，金銀數不清，可望一舉翻身變身有錢人。在6～8月這段期間，屬牛的人將會結交到對事業發展有益的新朋友，請謹記不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，只要近期努力打拚，將來生活必定甜如蜜。

▍2.生肖豬

生肖豬的人屬相五行屬水，他們做事認真，但有時執行力卻不夠。在6月中旬，1971年生的屬豬人陰陽轉化，日支五行金旺盛，相輔形成金生水之局，待大運一到，財運將會飆漲，讓人高攀不起。另外，生肖豬的人在6～8月桃花將遍地開，愛情自來，此時別讓虛榮心蒙住自己的雙眼，通過不斷艱苦地訓練、工作，日後生活會充滿希望。

▍3.生肖蛇

生肖蛇的人進入6月中旬後，可告別先前貴人運欠佳的運勢，前腳會有好運襲來，後腳橫財一馬當先！時機一來必定能富貴不斷。此外，對於部分屬蛇人來說，近日命宮不幸遭遇「沉浮」、「災煞」煞星影響，要當心精神不佳或頭暈、頭痛的問題，建議多注意補充水分，同時吃水果補充維生素。