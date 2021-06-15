因庫存增加，緩解了市場供應上的疑慮，加上擔憂全球最大消費國中國將採取遏制通膨政策，另外，價格回歸基本面後也引發了拋售。據了解LME註冊倉庫銅庫存報138,300公噸，自5月12日以來增加了24%。

分析師表示，在通貨膨脹和疫情後經濟重啟效應後，市場價格逐漸回歸到基本面，自5月創下每公噸10,747.5美元的歷史紀錄高點後，銅價已下跌近8%，在過去一周，價格停留在9,800-10,000美元區間範圍。

另指出，本周中國將公佈5月工業生產數據，外界普遍預期經濟活動將會放緩，隨著中國國內生產者通膨逾12年來最高後，中國政府上周再次表示要加強對大宗商品價格的管控。

終場周一(6/14)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲81美元，報每公噸31,651美元；期鎳上漲253美元，報每公噸18,480美元；期鋅持平，報每公噸3,044.5美元；期鋁上漲29.5美元，報每公噸2,494美元；期銅下跌32美元，報每公噸9,971.5美元；期鉛上漲6美元，報每公噸2,211美元。(商品行情網)