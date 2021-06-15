台股上週三大法人買賣超金額都出現下滑，外資全週僅小幅買超1.47億元，投信法人買超10.31億元，自營商則轉為賣超20.20億元，三大法人合計賣超台股8.43億元。保德信高成長基金經理人葉獻文指出，遇到端午假期，加上6月16日FOMC會議即將登場，市場對於聯準會可能於FOMC會議開始溝通縮減QE預期心理提高。目前台股由當沖主導盤勢，除了導致波動行情加大外，更會導致部分長線法人資金退場觀望。

葉獻文指出，目前台股仍維持在漲升軌道，且不論台灣整體經濟或企業獲利表現相當亮眼，從經濟數據面來看，受惠於美歐景氣復甦、原物料價格持續走高，以及全球科技需求熱絡等因素，最新公布的台灣5月出口金額高達374.1億美元，不僅改寫歷年單月新高，年增率達38.6%，也推升出口金額連續11個月維持正成長。

此外，上週電子成交比重也出現回溫，一度突破50%之上，未來可持續觀察資金回流電子股的趨勢是否延續，有助於類股健康輪動，由電子與傳產接力推升台股多頭走勢與熱度，且下半年歐美消費性產業即將進入解封後的爆發成長期，對於相關出口供應鏈特別是消費性產業等，都將是第三季的受惠族群。

而據外資揭露的成份股中，近一個月來表現最好的個股包括：祥碩(5269)、矽力-KY(6415)、儒鴻(1476)、豐泰(9910)、網家(8044)、聚陽(1477)、富邦金(2881)、譜瑞-KY(4966)、國泰金(2882)、信驊(5274)等。