38歲氣質女星張鈞甯近日參加微博電影之夜，獲選為年度進取演員，接受採訪時她分享與彭于晏合作調情戲的感想，以及為了角色狂鏟7公斤，看到自己暴瘦的身形，她忍不住感嘆：「我覺得我拍完都老了10歲」。

13日微博電影之夜公開張鈞甯的受訪影片，她表示為了拍懸疑片《緝魂》剪去一頭烏黑長髮，利落又幹練的模樣更符合自己的真實個性；接著提到自己的工作行程，透露接下來還有幾部作品將上映，拍攝電影《第一爐香》的時候，與彭于晏大演調情戲，不過倆人實在太熟了，她笑說：「演起來會想笑。」

張鈞甯接受採訪時，透露自己為戲減重，看到暴瘦的自己覺得很顯老。（圖／微博@微博電影之夜）

張鈞甯本來就很瘦，特意減肥後看起來更加瘦弱。（圖／微博@張鈞甯）

張鈞甯日前剛結束一部戲的拍攝，詳細內容因合約關係暫時不能說太多，但有提到自己演的角色特質比較辛苦，導演要求她要減肥，所以特意進行魔鬼訓練，加強運動菜單、採取嚴格的飲食控管，晚餐通常只吃燙的包菜和水煮蛋，加上拍戲時間是晚上6點到隔天清晨，看到劇組人員吃宵夜都覺得厭世，但也剛好符合角色需要的狀態，一下子就瘦下7kg。

張鈞甯透露現在已經胖回來，不過看到那陣子瘦成紙片人的自己，加上每天熬夜、作息不正常，都覺得非常顯老、憔悴，無奈大呼：「我覺得我拍完都老了10歲」。

許多大陸網友得知張鈞甯為戲減重，都感到驚訝：「天啊！本來的她已經夠瘦的了，竟然還減十幾斤，瘦到脫形真的好嗎？！不知導演怎麼想的」、「不知道值不值得，這種年紀讓身體大起大落（又瘦又胖），身體很受傷害，很難回去了」但也有網友讚她超敬業，「演員為了角色經常需要增肥和減肥，注意身體健康哦」。