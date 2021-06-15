防疫卻遭綠營抹黑謾罵！侯友宜證實請蔡總統「約束底下的人」：我最討厭政治口水

新北市長侯友宜13日在防疫記者會證實近日與蔡英文總統通話時，請她約束綠營人士，不要惡意謾罵。對此，國民黨發言人江怡臻表示，蔡總統呼籲團結抗疫，綠營卻屢屢扭曲不實言論、製造分化，也顯得民進黨在國難當頭時，仍只想著鞏固權力、政治鬥爭，「在蔡政府的眼中，權力鬥爭更比人命更重要」。

江怡臻昨透過「國民黨發言人」臉書發文表示，合理有據、為人民發聲的監督，是天經地義的事情，但是惡意扭曲，鋪天蓋地，惟恐天下不亂的攻擊，就是政治抹黑的口水，如果不是這樣，怎會有在第一線抗疫的市長們，必須三番兩次請求中央協助？如果未來還是有同樣的戲碼發生，這是不是總統的授意呢？

很多針對新北市的批評，江怡臻表示，都是子虛烏有，但卻不見中央發聲制止，民進黨對在野黨的市長窮追猛打，對民進黨自己人的惡意抹黑卻沒有批評制止，這都顯得民進黨在國難當頭時，仍只想著鞏固權力、政治鬥爭等恐怖的思想，在蔡政府的眼中，權力鬥爭更比人命更重要。

綠營狂批侯友宜，國民黨發言人江怡臻質疑，如果未來還是有同樣的戲碼發生，這是不是總統的授意呢？（圖／摘自國民黨發言人臉書）

江怡臻指出，新北市疫情嚴峻，為了對抗疫情，第一線的警消醫護、公務員、民代、里長都在努力救人，傳遞訊息，但部分綠營人士及側翼拿著錯誤的訊息、不實的言論、扭曲的事實，造成第一線人員要一邊抗疫，一邊澄清真相，這樣唯恐天下不亂的行徑，甚至對確診人數幸災樂禍，這根本不能算是監督，而是輕忽人命。

目前最缺的就是疫苗，尤其是雙北市重災區，江怡臻說，中央政府何時能夠採購充足，就能及早挽救國人性命；而國難當頭，新北市民與全國人民一樣，期待中央能真正與地方一條心，同心抗疫擺第一，她呼籲，政治鬥爭請放下，才能對疫情控制有所幫助。

此外，媒體昨追問是哪些人需要被約束？侯友宜回應，只是媒體在詢問的時候，還原當時候整個談話的內容，最重要的在防疫期間，大家團結在一起，上下一心、努力防疫，好好做事。