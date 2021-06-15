本土疫情不斷擴大，政府祭出「紓困4.0」方案。國民黨立委許淑華表示，上周開始進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」的審查，近期他收到各方陳情，皆認為目前紓困措施尚未能深入了解各行業之困境，例如私立幼兒園、果菜批發、貨運配送、殯葬、廢棄物清除等從業人員之紓困與疫苗施打，故她將提出8大補救方案。此文一出，短短3小時內即獲得超過4200位網友按讚，迴響極大。

許淑華今日（15）早上6時許在臉書發文表示，立法院上周開始進行「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」的審查，她近期接受多方陳情，指出「紓困4.0」措施尚未能深入了解各行業的困境給與紓困，故她將提8個提案，要求行政機關應就百工百業因疫情而受損的面向多加考慮，在紓困的額度內滾動式的檢討相關補助救助措施，重點包括：

1.疫情導致全國學校及幼兒園停課，政府應以紓困專案補助私立幼兒園，以解決從優退費及支撐園所營運之用。

2.第一線提供民生物資必要之從業人員，包括果菜批發、貨運配送、醫療器材、殯葬、廢棄物清除等從業人員，未來在疫苗數量許可下，也應優先施打。

3.多數受創產業均為微型企業，如餐飲、機車、寵物、美容美髮、糕餅、禮儀用品等微型行業，無法提供營業額證明及相關申請文件，建請簡化申請紓困流程。

4.企業因配合政府防疫措施受影響，如強制停業，受衝擊企業可減免營業稅、房屋稅等，但仍無法滿足受創企業所需，包含小客車、遊覽車、汽車路線等都提出建議，建請擴大稅賦減免，提供更多減稅措施。

5.餐飲、旅館、小客車租賃、遊覽車客運、糕餅、洗衣等行業，均提出融資貸款展延的迫切需求，建請政府介入協商，展延貸款還款期限一年、本金暫緩清償一年、利息補貼再執行一年，並加碼提供紓困貸款以及營運週轉金信用貸款。

6.疫情造成相關產業如物流、紙器等因人力不足而不堪負荷之產業，建請主動鬆綁相關工時規定。

7.教育部應主動於疫情期間應全面或有條件暫緩繳納就學貸款，等經濟能力穩定後再來還款。

8.我國商業服務業多屬中小企業且從業人員逾320萬人，要求應強化行政程序之簡化暨對產業之宣導及輔助護。

此文一出，短短3小時即獲得超過4200個讚、超過140則留言與超過70次分享。網友紛紛回應：「還編啊？錢到底都跑哪去了！」「外縣市大學生不會賺錢，住宿費及生活費用很貴，委員希望納入補助對象」、「南投縣偏僻原鄉的超前部署，似乎超無感啊！」「紓困是全民都發，而不是限制一堆，看得到吃不到，真的有需要還限制一堆，政府真的不知底層生活困難的苦」、「還有好多人因為太多的條件限制，都快活不下去了，補助沒有一樣領得到」。