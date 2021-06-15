大陸女星范冰冰2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，還傳出遭到封殺，近來她積極復出，不但接下許多公益活動，也拍攝海外雜誌，一切從頭開始。近日有知情人士爆料，在范冰冰神隱的期間曾遭當局囚禁虐待，處境相當淒慘。

流亡美國的大陸富豪郭文貴曾爆料過，范冰冰和大陸國家副主席王岐山有肉體關係，還稱自己看過2人的性愛影片，慘遭范冰冰提告，2018年陰陽合約爆發，郭文貴又指出，逃漏稅風波只是煙霧彈，是為了掩飾政府當局的內鬨，還有人打算透過范冰冰去找王岐山。

郭文貴當時表示，范冰冰被關在北京某間軍用酒店，就像是監獄一樣，還有人想要范冰冰閉嘴，然而他日前又開直播透露，有線人向他爆料范冰冰曾在囚禁期間遭虐待，由於負責審查的人員對范冰冰和部分官員的關係十分好奇，因此透過這種方式嘗試挖出范冰冰的八卦。

郭文貴稱范冰冰受到的虐待「是很可怕的」，卻表示自己不能透露太多，因為范冰冰之前已經對他撤告，「咱跟人家范冰冰小姐和解了，咱就別說人家了」，然而郭文貴又補充．最近范冰冰復出動作頻頻，卻永遠無法恢復到當年的輝煌，暗示范冰冰的時代已經結束。