已提前曝光多次的Beats Studio Buds真無線耳機（TWS），終於在蘋果官網正式公開。新品價格NT$4790，比當前蘋果官網販售的AirPods第二代的NT$5290略為親民一些。然而台灣市場尚未開賣，需等候蘋果官網揭曉開賣時間。

根據蘋果官網資訊，Beats Studio Buds搭載兩件式振膜層驅動單體，可提供清晰的音質和立體聲分離效果。進階數位處理器會則可將音訊表現最佳化，帶來嘹亮清晰的音質，同時消除環境噪音。聆聽時，可選擇主動降噪 (ANC) 或是「通透模式」，前者可以動態配合周遭環境的微調濾波器，阻絕外部噪音；後者則可適用於需要聽見周遭的聲音的情境。

Beats Studio Buds可提供8小時聆聽電力，搭配充電盒則可延長至24小時（可提供充電兩次）；但開啟ANC的話，電力可維持5小時，搭配充電盒則最長可達 15 小時。在電量不足時，透過 Fast Fuel 閃充技術充電 5 分鐘，即可擁有最長可達 1 小時的播放時間。

Beats Studio Buds與AirPods系列耳機不同的是，不具有耳機柄的設計，造型更小巧。對於期待擁有AirPods類使用體驗，並且盼望無線耳機體積更小的消費者來說，將是更合適的選擇。耳機隨附三種尺寸的柔軟矽膠耳塞套 (大、中、小)，支援提供 IPX4 等級的抗汗抗水功能。

Beats Studio Buds 採用 Class 1 藍牙技術，拓展了無線收訊範圍，更能減少斷訊。雙波束成形麥克風可鎖定你的聲音，並且過濾外部噪音，提供高品質通話效能並提高聲音清晰度。耳機上操控鈕可用於管理通話並控制音樂。也可以自訂「按住」功能，以便用於 ANC 或語音助理。

Beats Studio Buds 提供便利的一鍵配對功能，可搭配Apple 或 Android裝置，並可透過藍牙輕鬆連線。Android 版 Beats app 提供內建操控方式、裝置狀態 (例如電量) 和韌體更新等多項功能。在 Apple 裝置上，這些功能內建在 iOS 中，無需使用任何 app，此外使用者也可以說出「嘿 Siri」，以免持方式啟用 Siri。採用USB-C 充電連接埠（內附Type-C to Type-C充電線）。

Beats Studio Buds無線耳機共有經典紅、黑色、白色等三種顏色。（摘自蘋果官網）

Beats Studio Buds共有經典紅、黑色、白色等三種顏色，價格NT$4790，目前台灣官網尚未開賣，確切時間需要等候蘋果官方揭曉。

Apple Music日前正式推出空間音訊以及無損音樂格式，訂閱用戶不需要額外付費即可享受更高音質的體驗。Beats Studio Buds用戶若是訂閱Apple Music，則也可支援空間音訊格式的Apple Music音樂內容。