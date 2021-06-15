NBA官方公布了2020-21賽季最佳防守陣容，爵士戈貝爾、七六人班西蒙斯、勇士卓雷蒙格林、公鹿阿提托康波以及哈勒戴榮獲此殊榮。

年度最佳防守第二隊則有熱火阿德巴約、吉米巴特勒、七六人恩比德、賽布林與快艇里歐納德。

當中戈貝爾與班西蒙斯都是全票入選第一隊，卓雷蒙格林拿到80張第一隊選票獲得176分，哈勒戴名列第四，字母哥第五。

阿迪巴約和吉米巴特勒兩位隊友同以111分並列第六，成為第二隊成員，七六人共計三人入選第一和第二隊，最為風光。太陽布瑞吉斯落後里歐納德4分，成為遺珠之憾。

值得一提的是，據薪資專家Bobby Marks透露，哈勒戴因為入選防守第一隊，可獲得了10萬美金的獎勵。倘若公鹿能闖進總決賽，他將額外再獲得20萬美金，若奪冠又另外獲得100萬美金的獎勵。戈貝爾因入選最佳防守陣容第一隊，可以獲得球隊給他的50萬美金獎勵。