自行車大廠美利達（9914）受到缺櫃與船班因素影響，截至5月底已完成的傳統及電動自行車產品，滯留庫存等待出口的規模逾新台幣7億元，出貨將遞延至6月之後，遞延效應預期將挹注第三季營收，今日早盤股漲逾2%、最高來到314.5元。

美利達5月受缺櫃影響，部份產品遞延出口，合併營收23.53億元，年減8.88％；前五月合併營收127.85億元，年增達28.7％。

美利達強調，海外高階市場熱銷且通路庫存水位偏低需持續回補下，需求大幅增加的拉貨期間延長，訂單能見度已看到2022年9月；不過，台灣廠近期因缺櫃及船班調度瓶頸等變數，造成部分產品遞延出貨，截至5月底，已完成之整車（含傳統及電動自行車）滯留庫存、等待出口的規模逾新台幣7億元。

事實上，全球這波自行車補庫存及需求熱潮，從入門車款開始，逐漸延伸對中高階運動休閒車款及電動自行車款也出現強勁需求，造成自行車供應不及，許多民眾改在補修通路上購買零件更換，帶動自行車整體供應鏈全面受惠。