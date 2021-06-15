【旅奇傳媒/編輯部報導】登山踏青，讓身體肺活量變好，也能轉換生活的煩悶，好處多多！待疫情過後，就來一趟親山之旅！位於台中和平區谷關風景區內的捎來步道，全長約1500公尺，是風景區內唯一的登山步道。

捎來，是過往捎來溪附近泰雅族部落頭目的名字（音同捎來），步道沿山勢開闢而成，受限於地形及直峭的出壁，其中更有部分陡峭路段具有挑戰性，是直攻山頂900公尺觀景亭的健腳登山步道，遊客必須考量體力狀況多做準備。

▲進入捎來步道，可欣賞大甲溪風光。 圖：參山國家風景區管理處╱提供

步道有兩個登山口，踩踏階梯而上，沿途林蔭茂密綠意盎然，登臨觀景亭，谷關全貌盡收眼底，綠意盎然。全年步道皆能通行，四季景色優美多變，尤其初春天賞櫻、秋天賞楓，景色美不勝收，唯部分路段旁有脆弱地層與坍塌地，經過時需特別留意，中途處有兩處休憩平台，方便休息與遠眺，終點處也有觀景亭可休息喘口氣。步道有兩處登山口，分別是通往谷關吊橋及捎來吊橋，橋上能看見壯麗的大甲溪谷，若前往捎來吊橋，可通向谷關溫泉公園，可免費使用溫泉泡腳池，消除疲勞。

步道亮點：賞櫻、賞鳥、賞蝶、賞楓

建議起點：谷關遊客中心，環遊一圈約90分鐘。

溫馨提醒：夏季偶有蛇出沒與落實，須多留意。

地 址：424臺中市和平區捎來步道

相關資訊，請上參山國家風景區：

【新冠疫情期間，請先查詢開放時間】

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