隨著全球經濟快速復甦，引發市場對通貨膨脹的擔憂，而本周四聯準會公開市場委員會（FOMC）將公布最新利率決議，是否維持現有低利率政策成為關注焦點，摩根大通執行長Jamie Dimon則表示，通膨可能不是暫時的，旗下銀行已經開始囤現金，以預防聯準會可能升息的狀況，投資策略可更靈活應對。

CNBC報導，Jamie Dimon在一年一度的銀行會議上對通膨現況發表看法，他說：「面對通膨快速增加的情形，摩根大通一直有效地囤現金，並非拿來購買美債或進行其他投資，而是讓我們更有能力與耐心面對通膨帶來的影響，因為通膨很可能不是暫時的。」

通膨加溫可能會迫使聯準會升息，囤現金的做法將讓摩根大通更輕鬆面對未來走勢，投資布局也會因利率上升受惠。數據顯示，目前摩根大通手上有5000億美元的現金，未來計畫增加持有現金的數量，Jamie Dimon表示，「我們會囤積越來越多的現金，並等待以更高利率投資的機會，盼能從短期、長期的利率上升中受益。」

儘管美國聯準會與財政部多次公開表示，通膨主要是受到供應鏈緊繃、原物料短缺出現的暫時影響，對經濟的衝擊相對短暫，但Jamie Dimon持反對看法，他強調，從目前的狀況進行預測，未來確實能看到更高的通膨與利率，可能在9個月以內就會出現變化。

此外，周四聯準會將公布最新利率決議，知名對沖基金經理人Paul Tudor Jones認為，若聯準會持續無視通膨數據，他會繼續購入抗通膨題材避險，如比特幣、黃金等項目，「本周的FOMC會議，可能會是聯準會近年來最重要的一場會議。」