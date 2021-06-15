【旅奇傳媒/記者-王政】走進「有春茶館」，會發現彷彿穿越回到過去，映入眼簾的便是一個紅色且巨大的春字，濃郁的台灣味之下，餐廳裡面則是充滿復古氛圍的裝潢卻不失時尚的設計，巧妙的將傳統與現代完美結合。在有春茶館中，整體以木材作為基底，木製的桌椅旁則是巧妙的用詩句呈現在牆上，加上充滿好滋味的美食搭配，瞬間擊中最喜愛文青風格的年輕客群。

「也許對於你來說，只是吃一個味道或回憶，但對有春而言，卻保留了一個即將消失的台灣味。」這句話，出自於有春茶館創辦人陳沛瀅，不難看出她對於台灣飲食文化保存的用心與堅持。 其實在過去陳沛瀅所投入的餐廳，是以吸睛的飲品、甜點等快流行文化為主打。

但隨著成家立業後，讓陳沛瀅的心境開始轉換，也逐漸發現在現今社會中，無數的新生代總是過著西方的節慶、大啖西式飲食，但對於台灣的慶典、文化、甚至古早味食物等傳統，卻十分疏離、陌生，因此她開始思索如何讓商業模式與傳統結合並行，讓民眾在品嘗餐點時，也能重新正視傳統文化，最後毅然決然創立了「有春茶館」。

▲充滿復古氛圍的裝潢卻不失時尚的設計，巧妙的將傳統與現代完美結合。 記者-王政╱攝

讓傳統走出新貌 成功抓住年輕人目光

從2004年開始創業，到2013年成立京越國際，陳沛瀅與同仁們由17張桌子的小空間為基礎，開始擘劃與勾勒台灣傳統飲食及文化保留的夢想。 為此，有春茶館除了不斷強化內部的品質，並積極在冰品、麵食、茶飲，以及擅長的手路菜進行開發，不僅運用精美的擺盤呈現，更重視食物的味道呈現，力求讓饕客們在視覺與味覺都享受到最高規格的款待。

在有春茶館裡，陳沛瀅發揮她對於餐飲與設計的長才，從店內裝潢、菜單設計，到將發糕、乾拌麵等古早味用時尚的擺設重新賦予新面貌，許多傳統小吃都在陳沛瀅的巧手下，成為一道道令人驚豔的美食。 也因此，當民眾打開有春茶館的菜單，不論是從主食到小吃，都能找到兒時記憶裡的滋味，就如同視覺、聽覺及味蕾都坐上時光機，穿越回到無憂無慮的童年中。

而「舊酒新裝」的方式，也讓過往認為這些食物相當老氣的年輕人們更願意去接受，因此在有春茶館中，總能看到許多年輕人聊天、品嘗美食，並對於一道道送上的餐點大呼驚奇、拍照，顯示出其策略廣獲認可，甚至引發一股流行旋風。

▲在創辦人陳沛瀅的巧思下，將餐點幻化出多元面貌，也成為拍照打卡的最佳選擇。 記者-王政╱攝

在地產物入菜 打造懷念家鄉味

除了午茶生活節，有春茶館也將美食成為宣傳台灣的工具，今年4月份便特別與參山國家風景區管理處、中彰區域觀光聯盟攜手，打造喔熊限定─滷肉飯與珍珠奶茶雙霸套餐。 其中「喔熊滷肉飯」，用帶著醬香、油蔥味的滷肉，搭配特選的霧峰農會益全香米，撒上新鮮的蔥花，完美呈現出台灣的代表滋味。

而「喔熊珍珠奶茶」則是傳遞台灣飲料王國的輝煌，選用茶香濃厚的烏龍春茶調製而成，經過低溫多次烘焙，引出特殊的香氣，舒緩了甜膩的口感，完美比例更創造出珍珠奶茶的新風格。從此不難看出，有春茶館不斷用一道道料理、每一杯好茶，期盼傳遞出甘甜的人情味。

▲喔熊限定─滷肉飯與珍珠奶茶雙霸套餐。 記者-王政╱攝

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