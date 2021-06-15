台北市議員徐立信，不滿衛福部次長石崇良在立法院接受質詢時，指「萬華是主要破口」，認為言論汙名化萬華人，認為石崇良散布疫情假訊息，15日上午到台北地檢署控告石崇良違反《傳染病防治法》，請求檢察官依法偵辦，並要求石辭職下台。

徐立信表示，自疫情開始至今，萬華疫情延燒，萬華居民無力回天，心中也是千萬不願，遭受全國各地異樣眼光就算了，各界不斷落井下石，極盡能事，從媒體名嘴，更誇張的是連次長石崇良還來獵巫：「萬華是主要破口」。

徐立信說，指揮中心早已證實同時期蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，均屬「英國變異株」病毒並非發源於萬華。加上疫情中心指揮官陳時中亦公開道歉認為指稱病毒發源地是萬華，明顯與事實不符，公開認證石所言屬不實訊息。

徐立良強調，石身為衛福部常務次長，就疫情的掌握比一般人更為知之甚詳，卻明知不實之事，仍惡意散布給社會大眾，意圖散布假訊息甚為明顯。

徐立信認為，石崇良帶頭違法，做了最壞的示範，他無法容忍官員這般汙名化萬華，請石辭職下台，還給萬華人一個公道。