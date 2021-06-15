神基(3005)上週五(11日)召開董事會，通過100%持有之子公司Hot Link Technology Ltd.擬處分Pacific Metal Developments Ltd.(PMD)股權案，預計以1.01億美元出售100%的PMD股權以及其持股100%的大陸佛山市順德區漢達精密電子科技，處分利益9000萬美元(約新台幣25億元)，法人預估，該處分案將貢獻神基每股盈餘約4.2元，最快本季入帳。今早神基股價大漲逾6個百分點，挑戰半年線反壓。

神基表示，基於集團營運策略及活化資產的考量，Hot Link Technology Ltd.擬與Allied Profit Global Limited公司簽訂「股權收購協議」，以1.01億美元出售PMD 100%股權及其100%持有之大陸地區公司佛山市順德區漢達精密電子科技。

神基指出，漢達順德廠已經停工5年以上，此次處分利益主要是出售土地不動產，初步估算可認列約9000萬美元處分利益，但仍有資產、負債、稅務以及專業顧問諮詢費用等尚待結算及會計師查核。