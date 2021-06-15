美國科技股推升科技股為主的那斯達克再創新高，費城半導體指數也漲1.41%，台積電ADR漲2.32%，台積電(2330)於清明節假期後股價續漲，早盤漲7元至609元，也帶領台股開高走高，漲逾百點至17300點之上。

美國科技股推升，科技股那斯達克指數上揚104.72點或0.74%，以14174.14點作收。

費城半導體指數漲1.41%，台積電ADR漲2.32%，股價開盤漲5元至607元，最高漲到609元，再創五月以來最高價。外資近兩日買超台積電共2萬2394張。

台積電去年第四季度每股配發2.5元現金股利，預計在本周四（17日）進行除息交易；台積電改為「季配息」之後，大幅降低填息的天數及難度，今年的填息表現同樣受到關注，也牽動大盤走勢。

另外，台積電日前公告，今年第一季度每股將配發現金股利2.75元，為2019年改為季配息後的新高，較先前的2.5元提高，在優於預期的配息政策激勵，台積電於上周五股價站回600元大關。