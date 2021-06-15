獲利了結，周一紐約棉花期貨急跌逾2%；因美國農業部(USDA)的強勁的出口數據，亦提振棉價周漲2.4%，且為連四周上漲後，市場呈現超買後，加上穀物市場走跌，投資人立即獲利了結，打壓期棉大跌逾4美分；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 7月棉花期貨跌2.4%，報每磅84.95美分，10月棉花期貨跌2.8%，收盤每磅86.88美分。

中國鄭州商品期貨因適逢端午節休市；庫存方面，截至6月11日，ICE登記庫存166225包，較前一交易日增加2488包。(商品行情網)