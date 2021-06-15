歐洲央行(ECB)行長拉加德(Christine Lagarde)在接受Politico訪問時表示，歐元區經濟正處於一轉折點，但是復甦必須是堅實的和持續性的，歐洲央行才會就撤回緊急援助展開討論。

ECB在上周同意維持購買債券的高速度，並將借貸成本維持在超低水準；政策制定者也沒有考慮到縮減量化寬鬆支援的問題。拉加德指出，她並沒有暗示傳染病緊急購買計畫(PEPP)將在明年3月31日終止，ECB仍有很多的彈性措施，但是就經濟前景而言，ECB是在正確的方向。

關於要結束1.85兆歐元的PEPP計畫，目前談論這些還太早，拉加德指出，該計畫至少持續到明年3月31日，或是直到新冠危機的結束。

然經濟學家預期，ECB將在9月的會議上討論PEPP結束的問題；路透調查預計，PEPP不會再次延長或擴大。而ECB可能將政策支援轉向資產購買計畫(APP)，該計畫也可能無限期地延續下去。