1.富邦媒(8454)：本土疫情嚴峻，網購更加活躍，6月、Q3營運受期待，今早股價一度衝上1415元，漲幅維持約3%。

2.台積電(2330)：17日除息在即，昨夜ADR大漲2.32%，今日股價開高為607元並持穩。

3.廣穎(4973)：5月營收超預期，11日外資轉買超50張，激勵今早股價一度衝上27.2元，突破季線。

4.世界(5347)：5月績優，11日獲三大法人聯手買超933張，今早股價大漲逾4%。

5.聯電(2303)：外資端午節前連兩天買超計2.3萬餘張，帶動今早股價漲逾3%。

6.世紀鋼(9958)：Q1業績亮麗，且拿下台電大單，11日三大法人聯手買超4502張，激勵今早股價續漲近4.5%。

7.萬海(2615)：今解除處置交易，早盤再攀191.5元漲停，續闖新天價。

8.新興(2605)：BDI指數連4漲，股價強漲近6%。

9.威鋒電子(6756)：宅經濟有挺，HPC發燙，晨盤上攻漲逾6%，挑戰季線。

10.祥碩(5269)：陸單湧進，營收大爆發，外資讚聲，早盤上揚逾3%。

11.華園(2702)：不為外資轉賣超，疫情確診數趨緩，股價一度上漲逾6%。

12.長榮(2603)：造船、績優、運價利多一籮筐，晨盤力漲近7%，再登新天價。

13.台光電(2383)：營景前景看俏，早盤搭配台股勁百點，強勢再創高，一度漲5%。

14.晶技(3042)：提高資本支出開發半導體製程，市場給予正面回應，開盤後走高8%以上。

15.南電(8046)：訂單已滿載到2023年，基本面無虞，350元之上外資續偏多，沿5日線強勢震盪。

16.云辰(2390)：高端疫苗題材利多出盡，獲利回吐打入跌停。

17.宏璟(2527)：處分高雄K25廠辦大樓利多持續發酵，股價大漲逾8%。

18.弘塑(3131)：接單表現強勁，買盤支持高檔有守，強勢站在390元。

19.緯穎(6669)：伺服器市場熱，早盤漲逾7.5%，觸及千元關。

20.映泰(2399)：馬斯克激勵比特幣大漲，早盤彈升逾2%、收復季線。

21.宏泰(1612)：國際銅價漲帶旺5月營收，早盤觸及漲停，躍上短均。

22.耀登(3138)：Q3營運動能可期，激勵連兩日亮燈鎖漲停，委買張數仍逾千張排隊。

23.達亞(6762)：搶頭香推家用檢測試劑，早盤直攻漲停，衝上333元。

24.慧智(6615)：鎖定高端檢測市場，5月營收創新高，早盤大漲5%，站上2個月高點。

25.金可-KY(8406)：今年營收拚攻頂，上周五獲三大法人聯手買超相挺，早盤挾量觸頂，衝上207元波段高。

26.高端疫苗(6547)：美EUA喊停，今日漲停變跌停，成交量放大至逾7千張。(編輯整理：李慧蘭)