全球多數股市進入高檔震盪，中國股市反倒異軍突起，今年開始出現反彈態勢，隨著中國股市浮現轉強徵兆，也有許多人透過陸股基金、ETF投資中國股市，如台灣知名陸股ETF「元大滬深300正2」截至6月8日規模已來到新台幣253億元，今年以來規模大增約百億元。
陸股一甩疲態重返賽場，除了獲得多項經濟數據支撐外，第2季召開的中央政治局會議也是其中關鍵，會議表達了中國貨幣政策應堅持「穩中求進工作總基調」，保持總經政策連續性、穩定性、可持續性，流動性合理充裕。
元大滬深300正2 ETF研究團隊指出，在中國經濟持續修復、通膨數據走升的總體經濟環境下，貨幣政策明確沒有收緊意味，是相當偏溫和的表態，一定程度緩解市場對流動性的疑慮，也讓中國股市近期走出和全球股市截然不同的格局。
整體來看，中國經濟顯現復甦態勢，尤其A股企業獲利增長加速，加上資金動能回溫等多項有利因素下，有助A股市場表現。
積極型的投資人在衡量自身風險屬性與商品適合度後，可以考慮槓桿型ETF進行波段操作，掌握中國股市在低基期下的補漲機會。根據投信投顧公會統計，陸股ETF元大滬深300正2（00637L）截至6月8日底規模達253億元，相較於去年底的161億元，大增92億元，增幅達57％。
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