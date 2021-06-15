行政院教育部推出的1萬元「孩童家庭防疫補貼」，今天上午10點開放家長申請，重演日前勞工紓困網站塞車狀況，一度出現「目前網站人數較多，系統已經自動為您排隊」字樣，經實際測試，10點09分起可填資料。

一張圖搞懂防疫家庭孩童補貼發放流程，分上網及ATM領取。（圖表整理/中時新聞網）

今早10點一到，教育部網站因使用者眾，一度塞車。（翻攝網路）

有家長反映，早預料網站會塞車，既然9月30日前都可申請，不急著今天上網浪費時間；也有家長不滿，稱政府應先做壓力測試，「難道不知道很多家長等著用錢嗎」。

根據規定，「孩童家庭防疫補貼」以人頭計，家戶每名國小以下的孩童一人可領1萬元。今上網輸入相關資料後，通過審核者，補貼金將自6月18日起，匯入指定銀行帳戶。

也能透過實體ATM領取，日期同樣是6月18日，家長持提款卡到中國信託銀行、台新銀行、國泰世華銀行等3家指定銀行ATM，輸入孩童健保卡卡號、請領監護人身分證字號，即可領取現金。

另外0到2歲的嬰幼兒，只要今年5月前領有育兒津貼或托育補助，衛福部將直接把錢匯入該帳戶。