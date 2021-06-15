有「中國第一股民」、「楊百萬」之稱的中國資深股民楊懷定，昨日(13日)凌晨去世，享年71歲。作為上海第一批證券投資大戶，曾獲中央電視台評為「中國改革開放二十年風雲人物」之一。

楊懷定祖籍江蘇鎮江，原是上海鐵合金廠職工。國庫券在1999年從7個城市開始試點轉讓，逐步增加到在61個城市，出現異地差價。楊懷定憑藉買賣國庫券贏得了「第一桶金」，此後專注於股票市場。

楊懷定在中國證券市場創造了許多第一，包括第一位開展大宗國庫券異地交易，第一位赴中國人民銀行諮詢證券，第一位主動赴稅務部門諮詢納稅政策，第一位與同證券公司發生訴訟，第一位獲聘為大學教授的個人投資者，故被媒體稱作「中國第一股民」。他的故事曾被美國《時代雜誌》、《新聞周刊》等世界媒體報導。

直至近年，楊懷定仍活躍於證券市場，多年來他留下不少名言，例如「股市不相信眼淚，誰笑到最後才笑得最好」、「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑。」