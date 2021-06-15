清水警分局陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

清水警分局陸續收到民眾送來的各項物資，還有加油打氣的小卡片。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

6月15日為警察節，今年因適逢疫情嚴峻無法舉辦慶祝活動，波麗士除了肩負治安、交通等任務外，更是配合政府政策執行相關防疫工作。台中市清水警分局員警始終堅守崗位，讓轄區民眾有所感受，清水警分局今日陸續收到民眾送來咖啡、蛋糕、能量飲、運動飲料及防護面罩等各項物資，為警察人員加油打氣。分局長張啓祥表示，「今年由於疫情嚴峻，警察節慰勞有功警察人員活動停止舉辦，但我們仍不孤單。」

為感謝警察站在防疫第一線，各界慰勞物資紛紛湧入清水警分局，梧棲區某物流中心人員送運動飲料到梧棲所，感謝警察疫情期間的辛勞，各所也收到民眾加油打氣種種物資，亦有兩位民眾捧著一紙箱，內裝有20組護目鏡及300包靈芝茶包，箱子外寫著「謝謝，警察辛苦了，感謝有您，加油！」等字。

另外，某飲料公司也郵寄3箱知名能量飲到分局，警方一度以為送錯地方，經打電話求證，公司人員除了表示没錯就是要給警察人員，還感謝員警辛苦執勤，經員警打開箱子發現，付一張手寫卡片，寫著「警察人員們辛苦您們了，疫情期間謝謝您們守護台灣！幫您們補充精神加油打氣…」，讓員警看了非常感動。

此外，全聯賣場沙鹿區經理陳素敏、清水區中興店經理曾筱萍，11日花了1天時間送咖啡到清水警分局各所慰勞員警外，15日兩人再度親自送上咖啡及蛋糕點心到清水警分局，以行動挺警察人員。清水警分局員警表示，「民眾鼓勵打氣，揪甘心吔！」

清水警分局長張啓祥表示，「今年由於疫情嚴峻，警察節慰勞有功警察人員活動停止舉辦，但我們仍不孤單。」感謝各地暖心民眾支持與肯定，以行動挺警察，送來滿滿的祝褔，為員警加油打氣，是員警持續抗疫最佳動力。

張啓祥指出，防疫期間，治、交安工作不打烊，打擊犯罪持續進行，不讓不法份子有機可趁，此外，提醒民眾，隨時做好個人防疫就是全民防疫，願疫情早日遠離、警察同仁及全民平安。