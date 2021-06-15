台中市長盧秀燕以九十度彎腰關心來施打疫苗的長輩。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，採取日本「宇美町式」打法，讓長輩們從諮詢到注射以及到觀察，都在原位子不用移動。（盧金足攝）

85歲長者踴躍打疫苗 盧秀燕：感動的快哭了

台中市政府從15日至17日在64處快打站，優先為85歲以上長輩施打，市長盧秀燕今日上午8時30分南屯區黎明國中活動中心視察，看到85歲長者踴躍來施打，她說，感動的快哭了，也向中央喊話，希望疫苗趕快來多一點，而且要按照人口數來分配比較公平，疫苗應該要公平分配。88歲黃爺爺一早來打疫苗，他說很高興，但也有點擔心副作用。

64處快打站，除部分場地受限，全市7成左右的快打站規畫日本「宇美町式」接種法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，其他包括醫療院所共有111個注射站。

盧秀燕表示，台中市今天對85歲以上的長輩施打疫苗第一天，來打疫苗的長輩非常踴躍，與我們預期差不多，長輩按照通知單時間跟地點來注射，台中市特別採取日本「宇美町式」打法，讓長輩們從諮詢到注射以及到觀察，都在原位子不用移動，只有醫護人員移動，她特別請教幾名長輩，他們反應蠻好，很好很開心。

「我自己感動的快哭了」，盧秀燕說，因為看到85歲以上的長輩年紀，其實非常的老邁，他們保護力是比較差的，能盡快幫他們施打，我自己看的都非常的感動。

盧秀燕說，幫長者打疫苗，保護力再加強，這是政府應該做的事情，今天秩序良好，施打很踴躍，「我自己很高興，也很感動」，希望我們所有的長輩來注射疫苗。

疫苗仍然不足，盧秀燕向中央喊話，「希望疫苗趕快來多一點，而且要按照人口數來分配比較公平」，究竟疫苗是全面的疫苗，應該要公平分配，每一位國民都應該公平，被分配到好的疫苗很重要。

台中市12日獲中央配發7萬劑AZ疫苗，開放前六類人員施打，由於疫苗數量不足，15日至17日優先為3萬6000多名的85歲以上長輩注射疫苗，市府民政局已動員各區完成85歲以上長者「施打疫苗通知單」投遞，並以「分里、分時段」原則通知長者分流接種，無需另外提出申請。

盧秀燕說，民眾施打意願將非常踴躍，提醒民眾把握機會，依照通知單時間與地點前往64處快打站接種，對於少數臥床失能的85歲以上長輩，市府推出「到府施打」，依失能等級排定優先順序，18日起啟動施打作業。