前一晚美股科技股表現不俗，港股15日端午假期後開盤，在科技股上衝帶動下，恒指開高104點，報28,946點。惟好景不長，恒指隨後下跌，截至10點13分，恒指報28,514.65點，下跌327.48點，跌幅1.14％。

國企指數15日開高34點，報10,784點；現報10,590.67點，下跌160.28點，跌幅1.49％。