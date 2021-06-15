恒指開高走低 早盤跌逾300點 10:302021/06/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前一晚美股科技股表現不俗，港股15日端午假期後開盤，在科技股上衝帶動下，恒指開高104點，報28,946點。惟好景不長，恒指隨後下跌，截至10點13分，恒指報28,514.65點，下跌327.48點，跌幅1.14％。 國企指數15日開高34點，報10,784點；現報10,590.67點，下跌160.28點，跌幅1.49％。 航海王股價噴出 台股早盤大漲逾百點 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 #恒指 #科技股 #下跌 #跌幅 #好景 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全面開高 6月台指期漲105點 08:532021/06/15 財經 台股戰前高17700點 2大咖是背後最大推手 00:032021/06/14 財經 通膨及政策面牽動 史坦普500漲至歷史新高 13:312021/06/14 財經 QDII基金超夯 逾半錢進港股 04:102021/06/15 全球財經 陸股復甦重返賽場 元大滬深300正2規模大增近百億元 10:232021/06/15 財經 《國際金融》能源股推升 歐股創歷史新高 10:012021/06/15 財經 《基金》陸股復甦重返賽場 「元大滬深300正2」壯大 10:012021/06/15 財經 《美股掃瞄》成長股獲青睞 標普500、那斯達克創新高 09:102021/06/15 財經 科技股上攻 華爾街那指和標普創新高 05:382021/06/15 國際 《商情》獲利了結 紐約棉花跌逾2％ 10:182021/06/15 財經 兆豐投顧董事長李秀利：下半年行情 看兩大風向球 04:102021/06/14 產業特刊 財經熱門新聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 G7峰會中國議題吵翻天 德義與美英不同調 - 財經要聞 - 工商時報 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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