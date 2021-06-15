由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興15日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面開平盤。開盤後廢鋼每公噸收購牌價維持11,300元，鋼筋每公噸牌價維持22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。