豐興本週盤價 全面開平盤 10:302021/06/15 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興15日開出的本週內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面開平盤。開盤後廢鋼每公噸收購牌價維持11,300元，鋼筋每公噸牌價維持22,700元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。 餐盒包材飆漲 業者捧現金搶貨 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 #豐興 #本週 #開平盤 #盤價 #國際廢鋼原料行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煉油事業強強滾 油價創高 台塑化Q2添好運 04:102021/06/15 財經要聞 通用汽車股東會 史上最風光 04:102021/06/15 全球財經 「舊酒新裝」展現台灣傳統美好在地滋味 10:132021/06/15 生活 《半導體》台積電隨ADR續攻 周四除息聚焦 10:182021/06/15 財經 台股投資建議 逢低布局低價績優股 04:102021/06/15 財經焦點 恒指開高走低 早盤跌逾300點 10:302021/06/15 財經 別只解燃眉急 股東會應轉型 04:102021/06/14 財經焦點 《晨間解盤》資金無方向 股價穩定度低(倫元投顧提供) 08:532021/06/15 財經 靜待FOMC會議到來 美股早盤漲跌不一 特斯拉漲2％ 22:282021/06/14 財經 疫情下的傳說與逆流 04:102021/06/15 時論廣場 《台北股市》當沖主導台股 波動加大恐阻長線資金 10:012021/06/15 財經 財經熱門新聞 不斷更新》主力倒貨？高端股價從漲停殺到跌停 - 財經 G7峰會中國議題吵翻天 德義與美英不同調 - 財經要聞 - 工商時報 全球瘋造船 貨櫃三雄添馬力 - 財經要聞 - 工商時報 打國產疫苗不能出國白打？高端7字回應一針見血 - 財經 勞工紓困貸款15日開辦 銀行線上備戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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